لهذا السبب نشر البرادعى صورته مع ملكة هولندا

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نشر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، صورة شخصية له مع ملكة هولندا، "بياتريكس" معلقًا عليها، قائلًا: "الحرية أن تكون إنسانًا".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ذكريات، جائزة الحريات الأربعة، حرية التعبير، حرية العقيدة".

وتابع "البرادعي": "والحرية من الخوف، والحرية من العوز، بمعنى آخر الحرية فى أن تكون إنساناً".

واختتم تدوينته بقوله: "مع ملكة هولندا مايو 2006".

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تدوينة البرادعي، حيث قال:"جميل إن نكون فقط إنسانًا"

وأضاف آخر: "وبرغم كل الجوائز دي عمرك ما عملت مشروع أفدت بيه الأمة"




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