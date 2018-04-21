لهذا السبب نشر البرادعى صورته مع ملكة هولندا

21 أبريل 2018 - 09:44 ص

نشر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، صورة شخصية له مع ملكة هولندا، "بياتريكس" معلقًا عليها، قائلًا: "الحرية أن تكون إنسانًا".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ذكريات، جائزة الحريات الأربعة، حرية التعبير، حرية العقيدة".

وتابع "البرادعي": "والحرية من الخوف، والحرية من العوز، بمعنى آخر الحرية فى أن تكون إنساناً".

واختتم تدوينته بقوله: "مع ملكة هولندا مايو 2006".

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تدوينة البرادعي، حيث قال:"جميل إن نكون فقط إنسانًا"

وأضاف آخر: "وبرغم كل الجوائز دي عمرك ما عملت مشروع أفدت بيه الأمة"