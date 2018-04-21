بالفيديو.. لقاء ضباط يهود مع داعية سلفي

21 أبريل 2018 - 09:44 ص

قام الداعية والمقرئ مشاري بن راشد العفاسي بنشر مقطع فيديو لمسئول يهودي مع داعية مسلم يطالبه فيه بالدعوة إلى حزب الإخوان المسلمين أو إلى جماعة التبليغ، محذرًا إياه أن يدعو إلى السلفية وما كان عليه أبوبكر وعمر، وكيف رد عليه الإمام المحدث الألباني- عالم السنة الشهير-.

الفيديو يوضح سؤال عرض علي الشيخ الألباني لشخص ينقل واقعة حدثت مع الداعية السلفي ويدعي "أبو شقرة"، أحد دعاة السلفيين الفلسطنيين في خان يونس، والذي أبعده اليهود من فلسطين.

وأضاف في الفيديو أن الحاكم اليهودي علي المنطقة قد دعا أبو شقرة قبل إبعاده، وطلب منه أن يقابل مجموعة من الكبار في منزل الحاكم اليهودي للمنطقة منهم وزراء ومسؤولون وكبار ضباط ، مطالبًا إياه أن يجاوبهم بصراحة علي بعض الأسئلة.

وأشار إلى أن أبو شقرة أكد له أنهم سألوني عن الدعوة السلفية الجديدة، وأنهم طالبوه بالابتعاد عن هذه الدعوة طالما تدعو لأبو بكر وعمر، وعرضوا عليه التمسك بأي دعوة كالإخوان المسلمين، أو التبليغ والدعوة، محذرين من التمسك بأي دعوة تعيد سيرة وتاريخ الصحابييْن أبو بكر وعمر.

وقد جاء رد الشيخ الألباني علي راوي الواقعة بدعوة السلفيين عموما بالصبر، لأن التاريخ يعيد نفسه، مثمّنا دورهم أن يكونوا من الغرباء، والذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة الرسول الكريم، لافتا أيضًا إلى أن الغرباء قلة ، وأن من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.

كما أشار إلى عقد مقارنة بين وصف القلة والكثرة قائلا: "شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف"، وأن هذا الوصف لا ينطبق علي جماعة الإخوان أو الحزب التحرير أو التبليغ والدعوة الذين يساقون ولا يدري إلي أين يساقون.

ويأتي هذا الفيديو في إطار الهجوم الذي يقوم به العفاسي علي جماعة الإخوان المسلمين وأنهم خطر علي الدولة، وأنهم يقدمون أنفسهم كبديل للدولة.



شاهد الفيديو:

