حريق هائل في مستوطنة إسرائيلية

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حريق مستوطنة إسرائيلية
حريق مستوطنة إسرائيلية

وكالات

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إسرائيل

غزة

حريق

مستوطنة إسرائيلية

مستودع زراعي

ذكرت إحدى التقارير الإخبارية، اليوم  السبت، أن طائرة ورقية مثبت بها قنبلة مولوتوف تم إطلاقها من قطاع غزة إلى إسرائيل قد تسببت في حريق في مستودع زراعي في منطقة داخل إسرائيل قرب الحدود مع غزة ليلة أمس الجمعة.

واكد موقع "Ynet" العبرية صباح اليوم "إن طواقم الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران".

وذكرت صحيفة"يديعوت إحرونوت " في موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه لم يصب أحد في الحادث، ولكن أضراراً كبيرة لحقت بالمستودع.

وهذه هى المرة الثالثة التي قام فيها فلسطينيون بإرسال طائرة ورقية تحمل قنبلة مولوتوف فوق السياج الأمني مع القطاع لتتعداه وتسقط داخل إسرائيل، ووقع الحادثات السابقان يومي السبت والأحد الماضيين.

وتسبب الحادث الذي وقع الأحد الماضي في حدوث حريق في منطقة كيسوفيم الغابية في المجلس الإقليمي اشكول جنوب إسرائيل .

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود بين القطاع وإسرائيل حالة من التوتر، أسفرت عن استشهاد 36 فلسطينياً غالبيتهم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة" التي يجري تنظيمها أيام الجمع بدءاً من الثلاثين من الشهر الماضي.


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