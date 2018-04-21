اغتيال عالم فلسطيني بـ 10 رصاصات

21 أبريل 2018 - 09:53 ص

أعلنت الشرطة الماليزية، صباح اليوم السبت، عن مقتل الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش بـ 10 رصاصات في كوالالمبور، وفقا لما ذكرته العربية في خبر عاجل لها .

وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيري مازلان لازم "إن البطش كان في طريقه إلى مسجد مجاور لسكنه في منطقة غومباك شمال العاصمة عندما أطلق عليه المهاجمان النار".

وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجميْن استهدفا البطش بعشر طلقات نارية أصابته أربع منها، مما أدى إلى مقتله على الفور، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية.



