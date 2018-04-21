» وزير الأوقاف يكشف سر بكائه في خطبة أمس

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وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة: انزلوا الانتخابات

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سر بكائه في خطبة أمس الجمعة بسيناء، قائلا: تحدثت عن غزوة أحد في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت دفاعًا عن الوطن، وتذكرت حينها قوله تعالى: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة يتمنون الشهادة.

وأضاف "جمعة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "لم أفهم معني الشجاعة والفداء إلا عندما زرت سيناء".

وتابع وزير الأوقاف: "من يطمح أو يفكر بالمساس بقوام وطننا لن يمسه إلا على أجساد أكثر من 100 مليون مصري".

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