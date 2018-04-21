» عامل يستدرج طفلة معاقة إلى منزله ويغتصبها

21 أبريل 2018 - 09:55 ص

أقدم عامل على الاعتداء الجنسي بطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تعانى من مرض نفسى.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، بلاغًا "ا.م.ا " 35 سنة ربة منزل ومقيمة قرية كفر هلال بمركز بركة السبع، بقيام " ا.ا.ط " 17 سنة عامل بالتعدى جنسيا علي نجلتها " ش.م.ط" 13 سنة طالبة.

وأكدت في بلاغها، أن نجلتها تعاني من مرض نفسي واستغل المتهم تعبها واستدرجها إلى منزله وتعدى عليها جنسيًا وعليها آثار الدماء.

وتم توقيع الكشف الطبي علي الطفلة وثبت اغتصابها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.