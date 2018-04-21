عماد الدين حسين: انقذوا سوريا من بطش "الأسد"

21 أبريل 2018 - 09:55 ص

طالب عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، الدول العربية بمساندة الشعب السورى فى مواجهة التدخل الأجنبى وبطش الرئيس السورى بشار الأسد، مؤكدًا أنه يجب الاتعاظ مما حدث بدولة العراق من غزو أمريكى بريطانى فى شهر مارس 2003 لأن الدول العربية التى دعمت احتلال أمريكا للعراق، اكتشفت بوضوح أنها هى الأكثر تضررًا من الغزو بعد ذلك.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "لماذا لا يتعظ العرب من درس تدمير العراق؟" أن هناك دول عربية فتحت قواعدها وأراضيها وبحارها وأجواءها لتدمير العراق وإسقاط صدام، والنتيجة النهائية أنه تم تسليم العراق على طبق من فضة وذهب مجانًا، ليصبح محمية إيرانية تعيث فيها فسادًا وسيطرة واحتلالاً، والنتيجة الثانية هى تصنيع وتخليق داعش وأخواتها لتعربد فى كل المنطقة العربية تطرفًا وعنفًا وإرهابًا وقتلاً ووحشية، بل وتمتد جرائمها لبلدان كثيرة فى العالم، بما شوه كثيرًا من صورة الدين الإسلامي السمح المعتدل والإنساني.

ومضى حسين قائلا: "السؤال الذى يفترض أن تسأله البلدان العربية لنفسها، خصوصا الخليج، وهو الطبيعي أن العرب عموما ودول الخليج خصوصًا خسروا كثيرًا باحتلال العراق، ويحاولون جاهدين الآن استعادته من البراثن الإيرانية، والسؤال: لماذا يحاولون تكرار نفس المأساة مع سوريا؟".