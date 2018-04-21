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المتحدث السابق لـ"عنان" يكشف سر حبسه حتى الآن

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كشف الدكتور محمود رفعت، المتحدث السابق  باسم  الفريق سامي عنان  بالخارج،  سبب عدم خروج "عنان" من محبسه، قائلًا، "ما زال متهما بتزوير مستند الناخبين".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ردًا على الأخبار المتداولة بشأن الفريق سامي عنان، ما تم هو إسقاط تهمة مخالفة القوانين العسكرية التي أذاع المتحدث العسكرى عنها بيان يوم 23 يناير 2018".

وتابع "رفعت"،: "لكن لم يتم الإفراج عنه بعد حيث تم تجديد حبسه بتهمة تزوير مستند جعل اسمه يدرج بقوائم الناخبين".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينه رفعت حيث قال "عصام مصراوي": "يا جماعة لم يتم اسقاط تهمة مخالفة القوانين أو القواعد العسكرية كل اللي تم هو إخلاء السبيل بخصوص التهمة فقط"

وأضاف أخر: "عنان أثبت مما لا يدعو للشك أنه ليس بطلاً فلماذا الاهتمام به ؟

وكان المحامي ناصر أمين، عضو فريق الدفاع عن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، قد اكد أنة تم إخلاء سبيله في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، والتي وجهت له بعد إعلان ترشحه للرئاسة.

في الوقت الذي قد أعتبر فيه المجلس العسكري إعلان عنان نيته الترشح مخالفا للقانون العسكري، حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة "مسبقة" من المجلس قبل إعلانه الترشح.

 



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