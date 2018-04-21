» بينهم أُهدرت كرامتي

21 أبريل 2018 - 10:07 ص

د.أميمة السيد

منذ عدة سنوات في مشاكل مع أهل زوجي وخاصة مامته وبباه، ونفسيتي تعبت أنا عندي 29سنة وعندي ولدين وزوجي بيحبني لكن في نفس الوقت مضيع حقي وكرامتي مع أهله ماذا أفعل؟ !

(الرد)

حبيبتي.. طالما زوجك يحبك وأنت تشهدي له بذلك، إذا فالحب متبادل، ولن يتواجد الحب بينكما ويتواصل ويدوم إلا بالاحترام المتبادل بينكما والاحترام معناه أن كرامتك بالفعل محفوظة.. وهنا دعينى أؤكد لكِ بأنه يحبك ويحترمك ويحفظ كرامتك أيضا علي الأقل بينه وبينك، فإنك لن تشهدي له بأنه يحبك إلا لو شعرتِ بذلك.. ولكن بالنسبة لأهله فأتمنى أن تعيي تماما ما سأنصحك به ..

الزوج يا عزيزتى غالبا ما تتملكه الحيرة الشديدة عندما يجد نفسه بين زوجته وأهله وهم على خلاف دائم معها، فكل رجل يتمنى أن يكون هناك توافق وحب بين زوجته وأهله الذين لهم عليه فضلا كبيرا في حياته بأسرها، وبدون الدخول في تفاصيل ذلك الفضل ووصية الله بهم فهم يتمثلون غالبا في: الأم التي لابد وأن تتوج فوق الرؤوس، والأب كذلك، والإخوة الذين لن يعوضوا سواءً كانوا إناثاً أو ذكور.. فإن فكرت كل زوجة بعمق في مدى العلاقة الوطيدة والجميلة بين زوجها وأهله وكذلك إن فكر الزوج نفس التفكير، لتحّمل كل طرف من أهل الأخر قدر استطاعته منهم ومما يصدر عنهم..حتي لا يضع الزوج أو الزوجة شريكه (بين نارين) فيحمله علي أن يكره حياته ويبدوا دائما تعيسا وقلقا علي أحب الناس عنده وأقربهم إلي قلبه من دون باقي الناس (زوجه وأهله)..

فعليك حبيبتى أن تفكري بهدوء بينك وبين نفسك لتضعين يديك علي ما يحبون وما يبغضون، وتحاولي أن تأقلمي نفسك على طبيعتهم وطباعهم قدر الإمكان.. أما في الأمور التي فيها اختلاف، فعليك ألا تحوليها إلى خلاف، وأن تفتحين معهم حوارات منطقية لإقناعهم برأيك بمنتهى الرقة والمودة والأخلاق، لمحاولة إقناعهم بوجهة نظرك، أما في حال وجدت الطريق مسدود في موضوع ما ولن تستطيعي إقناعهم، فليتك وقتها تلتزمين الصمت، وسوف يمر ذلك الأمر بنسيانه، مع وضع نفسك مكان من تحاورين، فهذه هى أفضل الطرق لعدم إثارة المشاكل وتجنبها والإبقاء علي الود دائم بينك وبين أغلب المحيطين بك، وخاصة أهل الزوج..ثم عليك بالتلطف معهم ومهادتهم من وقت لأخر حتى لو لم يبادلوكِ الهدايا، "تهادوا تحابوا".. فحاولي اكتساب قلب كل منهم بقدر الإمكان ..

وعليك أن تعقدي النية لله تعالي، فإن احتسبتِ ما تفعليه حتي وإن كان به مشقة علي نفسك، لمرضاة الله عز وجل ثم لإسعاد زوجك، فسوف تؤجرين عليه ثم لتثقي بأن الله لن يضيع ما تفعلين وسوف يسخر لك قلوبهم جميعا وأولهم قلب زوجك، وسيبارك لك في أولادك، فأنت لازلت صغيرة، وسوف يأتى يوما وسيكون موضعك بالنسبة لأولادك موضع أهل زوجك منك الآن، فتحمليهم في شبابك وقوتك وادخري خيرا كثيرا من الآن، فسوف تحتاجينه يوما وأنت في سن وظروف والدة زوجك ووالده .

............................. ...................... للتواصل.. وإرسال مشكلتك إلى الدكتورة / أميمة السيد:-

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مع رجاء خاص للسادة أصحاب المشاكل بالاختصار وعدم التطويل.. وفضلا..أى رسالة يشترط فيها الرد فقط عبر البريد الإلكتروني فلن ينظر إليها..فالباب هنا لا ينشر اسم صاحب المشكلة، ونشرها يسمح بمشاركات القراء بأرائهم القيمة، بالإضافة إلي أن الجميع يستفيد منها كتجربة فيشارك صاحبها في ثواب التناصح.

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