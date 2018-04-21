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فى قصف جوى بنينوى وديالى العراقية..

مقتل 29 عنصرا من داعش

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تنظيم داعش
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وكالات

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داعش

قصف جوي شنتة العراقية

ديبالي ونينوي

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت، بمقتل 29 عنصرا من تنظيم " داعش " فى قصف جوى شنته المقاتلات العراقية على أهداف للتنظيم فى محافظتي ديإلى ونينوى.

وأوضحت المصادر أن المقاتلات شنت 7 غارات على مواقع مختلفة لداعش فى منطقة الودع التابعة لمحافظة نينوى واستهدفت موقعا للتنظيم فى مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى ،وفقا لقناة "العربية الإخبارية ".

وكان قائد شرطة ديإلى اللواء فيصل العبادى أعلن أمس اعتقال 80 شخصا، مضيفا أن قيادة شرطة ديإلى أطلقت عملية أمنية ممنهجة فى عموم مناطق ديإلى تهدف إلى اعتقال الإرهابيين .


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