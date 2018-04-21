» 4 طرق لعدم تشابك شعرك أثناء تصفيفه

21 أبريل 2018 - 10:13 ص

أحيانًا كثيرًا يتشابك الشعر أثناء تسريحه، يؤدي ذلك إلى تكسيره وللتخلص من تلك العقد دون آلام إليك الحل.

عدم تسريح الشعر الجاف

بداية من الضروري الاهتمام بالخصل وعدم تسريح الشعر المجعد والمتشابك وهو جاف، فهذه الخطوة تسبّب ‏بتكسّر الشعيرات وجعله أكثر تشابكاً مما كان، مع ما يرافقه من أضرار قد تؤدي الى تساقط كمية هائلة من ‏الخصل الجيدة.‏

فرك الشعر بشكل منتظم

عند الاستحمام لا تفركي أطراف الشعر بشكل عشوائي بل ضعي الشامبو وافركي فروة الرأس جيداً ‏واستخدمي أصابع اليدين الرطبة لفرك الاطراف بنعومة من الاعلى الى الاسفل لتسهيل عملية تسريح الشعر ‏المتشابك.‏

تمرير البلسم الغني بالبروتين

بعدها قومي بتمرير البلسم الغني بالبروتين للشعر واتركيه حوالى 5 دقائق على الخصل كي تتشبع وتتغذى،و ‏بعدها قومي بتسريح الشعر من خلال تقسيمه الى خصل رفيعة لتضمني عدم تشابكها فور الانتهاء، ‏واحرصي على عدم رفع الشعر عند الانتهاء بل تطبيق تسريحة الضفائر العريضة المنسدلة ولفّها الى ‏الاسفل للحفاظ على نعومة شعرك.‏

التسريحات البسيطة تليق أيضاً باهم الحفلات!

اختيار المشط العريض

اما اختيار المشط المناسب لتسريح الشعر المتشابك فيعتبر خطوة اساسية لفك الشعر. ومن الضروري استخدام ‏فرشاة دائرية الشكل بأسنان عريضة للتخلص من التشابك. كما يجب تجفيف الخصل جيداً مستعينة بالمنشفة مع ‏تجنّب استخدام مصادر الحرارة كمصفف الشعر، لأنه يعمل على إضعاف قوة البصيلة، وبالتالي تساقط ‏الشعر ‎ وتشابكه.