  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق

استبعاد شهادة وزير الداخلية السابق من فض رابعة

إلغاء منع سفر صلاح دياب

بلاغ يتهم صلاح دياب بـ"التحريض" على الدولة

صلاح

"الفراعنة" يقودون أندية أوروبا اليوم

العالم الفلسطيني فادي البطش

البطش في محاضرة قبل اغتياله علي يد الموساد

طارق الزمر

أخطاء قاتلة للإسلاميين..رقم 5 الأكثر فداحة

كلوب

"كلوب" يصدم "صلاح"

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: انقذوا سوريا من بطش "الأسد"

المنبر

اقتلاع 55 منبرا أثريا من مساجد القاهرة

أرشيفية

بالفيديو.. لقاء ضباط يهود مع داعية سلفي

عالم الطاقة فادي البطش

اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"

4 طرق لعدم تشابك شعرك أثناء تصفيفه

صحة وتغذية

تشابك الشعر
تشابك الشعر

متابعات

أخبار متعلقة
#

كثافات مرورية تضرب شوارع الجيزة

#

مصرع طفلتين بالشرقية بسبب تسريب الغاز أثناء الاستحمام

#

فى البحيرة.. قرية الرحمانية بلا خدمات والصرف الصحى يهدد المواطنين

#

شكوى ضد خطيب مسجد لعدم دعائه للشرطة

أحيانًا كثيرًا يتشابك الشعر أثناء تسريحه، يؤدي ذلك إلى تكسيره وللتخلص من تلك العقد دون آلام إليك الحل.

عدم تسريح الشعر الجاف

بداية من الضروري الاهتمام بالخصل وعدم تسريح الشعر المجعد والمتشابك وهو جاف، فهذه الخطوة تسبّب ‏بتكسّر الشعيرات وجعله أكثر تشابكاً مما كان، مع ما يرافقه من أضرار قد تؤدي الى تساقط كمية هائلة من ‏الخصل الجيدة.‏

فرك الشعر بشكل منتظم

عند الاستحمام لا تفركي أطراف الشعر بشكل عشوائي بل ضعي الشامبو وافركي فروة الرأس جيداً ‏واستخدمي أصابع اليدين الرطبة لفرك الاطراف بنعومة من الاعلى الى الاسفل لتسهيل عملية تسريح الشعر ‏المتشابك.‏

تمرير البلسم الغني بالبروتين

بعدها قومي بتمرير البلسم الغني بالبروتين للشعر واتركيه حوالى 5 دقائق على الخصل كي تتشبع وتتغذى،و ‏بعدها قومي بتسريح الشعر من خلال تقسيمه الى خصل رفيعة لتضمني عدم تشابكها فور الانتهاء، ‏واحرصي على عدم رفع الشعر عند الانتهاء بل تطبيق تسريحة الضفائر العريضة المنسدلة ولفّها الى ‏الاسفل للحفاظ على نعومة شعرك.‏

التسريحات البسيطة تليق أيضاً باهم الحفلات!

اختيار المشط العريض

اما اختيار المشط المناسب لتسريح الشعر المتشابك فيعتبر خطوة اساسية لفك الشعر. ومن الضروري استخدام ‏فرشاة دائرية الشكل بأسنان عريضة للتخلص من التشابك. كما يجب تجفيف الخصل جيداً مستعينة بالمنشفة مع ‏تجنّب استخدام مصادر الحرارة كمصفف الشعر، لأنه يعمل على إضعاف قوة البصيلة، وبالتالي تساقط ‏الشعر ‎ وتشابكه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» دفاع رابعة: القبض على المتهمين باطل لعدم وجود تلبس
» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "الاتجار في الجنس"
» أول صورة لحفيد مبارك من بروكسل
» سجال بين "ساويرس" وفنانة شهيرة
» الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجت
» سما المصرى تنشر صورة فاضحة لـ"تامر أمين"
» عامل يستدرج طفلة معاقة إلى منزله ويغتصبها
» 4 طرق لعدم تشابك شعرك أثناء تصفيفه
» مقتل أحد أعضاء بعثة الصليب الأحمر
» وزير الأوقاف يكشف سر بكائه في خطبة أمس
» بينهم أُهدرت كرامتي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية