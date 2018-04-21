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النيابة تصرح بدفن جثة فتاة انتحرت بمركز ديرمواس

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النيابة العامة

خلافات اسرية

دفن جثة

مركز ديرمواي

قررت النيابة العامة بمركز ديرمواس بإشراف المستشار أحمد الفولى  المحامى العام لنيابات جنوب  التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت بسبب خلافات مع زوج أمها بتناولها مبيد حشرى سام اودى بحياتها قبل وصولها للمستشفى العام.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي خطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بوصول زهراء . ع  14 سنة طالبة ومقيمة بمركز ديرمواس جنوب محافظه المنيا جثة هامدة للمستشفى العام

وعلى الفور انتقل المقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والرائد محمد الدروي والنقيب علاء البرادعي لفحص البلاغ 

حيث تبين أن الطالبة انهت حياتها منتحرة بتناول حبوب القمح السامة لعدم ارتياحها للعيش مع والدتها وزوج والدتها

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