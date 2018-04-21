حمزاوى: 4 أسباب لتأزم الديمقراطية في أمريكا وأوروبا

21 أبريل 2018 - 10:19 ص

حدد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية والباحث بجامعة ستانفورد الأمريكية، الأسباب التى أدت لأزمة قوية فى تراجع الديمقراطية عن حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى أن أول هذه الأسباب انتكاسات سيادة القانون بسبب نزوع الحكومات المنتخبة للتغول أمنيًا وإستخباراتيًا على المواطن وإخضاعه جهرًا أو سرًا لصنوف مختلفة من المراقبة الدائمة وتمرير قوانين استثنائية لإضفاء شرعية إجرائية على تشويه هويته.

وأضاف حمزاوى خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "ثنائية الانتحار"، أنه نتيجة لتفرغ هيمنة النخب الحزبية والسياسية والإدارية ومعها المصالح الاقتصادية والمالية وجماعات ضغطها على المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة، تعرضت الديمقراطية لتعثر لا محدود اخترق ممارسة المواطن الناخب لحق الاختيار الحر لممثليه التشريعيين والتنفيذيين واستبعدت قطاعات شعبية واسعة من عمليات صناعة القرار العام والسياسات العامة فضلاً عن فصل المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة عن المواطنات والمواطنين الذين تتراجع بفداحة قدرتهم على الإدراك الواعي.

وتابع خبير العلوم السياسية قائلاً: "من أسباب تراجع الديمقراطية الغربية اتساع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بين الأغنياء وميسوري الحال والطبقات الوسطى وبين الفقراء ومحدودي الدخل والضعفاء من المهاجرين غير الشرعيين فى الغرب بسبب انقلاب العدد الأكبر من حكومات الغرب الأمريكي والأوروبي على سياسات الرفاة وتخليها عن الكثير من مكونات وإجراءات العدالة الاجتماعية، إلى جانب أن أضحت النخب الحزبية والسياسية ومعها المصالح الاقتصادية والمالية النافذة فى الغرب، على الرغم من توفر ضمانات قانونية وإجرائية لصون حرية التعبير عن الرأي ولابتعاد المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنتخبة عن العبث بها، تحكم قبضتها على الفضاء العام عبر حقائق الثروة والنفوذ والملكية الخاصة لوسائل الإعلام".