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«تضامن النواب» تناقش الموازنة العامة لرعاية أسر الشهداء

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أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ غدا الأحد، مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، فيما يخص: المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة.

وأضاف أبو حامد في تصريحات صحفية، إن اللجنة حريصة على أن تذهب الاعتمادات المالية الخاصة بكل المجالس للأنشطة القائمة التي يعمل كل مجلس وفقا لها، وألا يكون جزء كبير جدا منها مخصص للأجور والصيانة، متابعا: الموازنات السابقة كانت الأجور تلتهم كل الاعتمادات المالية للمجالس، مما أثر على طبيعة نشاطها على الأرض.

وشدد عضو لجنة التضامن ، على ضرورة توفير اعتماد مالي للأنشطة، حتى يتثنى لها القيام بالدور المنوط بها، سواء عمل أبحاث او ما شابه وإلا يكون بند الأجور هو صاحب النصيب الأكبر في هذه الموازنات ومن ثم الصيانة وفى الأخر يتم وضع رقم هامشى للأنشطة التى بدونها لا يكون للمجلس وجود.


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