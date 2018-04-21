إليكِ خطوات حماية بشرتك من التجاعيد.. تعرفى عليها

21 أبريل 2018 - 10:25 ص

التجاعيد مشكلة تؤرق الكثيرات خاصة عندما يتعدى عمرهم الثلاثين عاما.

إليك طرق هامة لإتباعها حتى تؤخرين ظهور تلك التجاعيد

أولا يجب عليك الانتباه إلى الروتين اليومي الذي تعتمدين عليه لحماية بشرتك والوقاية من التجاعيد.

وتعرفي في هذا الموضوع الذي نعرضه لك على الطرق السهلة والفعالة التي يمكنك الاعتماد عليها من دون تردد لتحمي نفسك من التجاعيد المبكرة.

هكذا تعتنين ببشرتك بعد عمر الثلاثين!

- شرب كميات وافرة من الماء: يساعد الماء على ترطيب البشرة بعمق، ويمنع جفافها وظهور التجاعيد المبكرة عليهان لذا لا تنسي شرب ما يعادل لترين من الماء والسوائل يومياً.

- تجنب التدخين وشرب الكحول: تؤدي العناصر المضرة بالجلدة الموجودة في السجائر على ظهور التجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى ترهل البشرة سريعاً،كما أن شرب الكحول بكميات كبيرة يسبب النتائج السلبية عينها.

- تمارين رياضية: تساعد التمارين الرياضية على تعزيز الحركة الدموية في البشرة وتزيل السموم المتراكمة في الجسم وتخفف من الضغوطات النفسية التي قد تعاني منها والتي تؤثر سلباً على جمال البشرة.

- نظام غذائي صحي: تنبهي إلى أن يكون النظام الغذائي الذي تعتمدين عليه غني بالعناصر المفيدة للبشرة مثل الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة وتحميها من ظهور التجاعيد المبكرة، فلا تترددي بتناول الخضار والفواكه بكميات وافرة وتجنبي الأكلات الغير صحية.

- المستحضرات والماسكات المناسبة: من الضروري استخدام المستحضرات والماسكات التي تتناسب مع نوع بشرتك والتي ترطبها وتفيدها للوقاية من الشيخوخة المبكرة.