أزمة جديدة في "الجبلاية"

21 أبريل 2018 - 10:28 ص

دخل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة في أزمة جديدة بسبب المواعيد في الموسم المقبل بعد مشاركة 5 أندية مصرية في البطولة العربية إلى جانب دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وتأتي هذه الأزمة بسبب كثرة التوقفات بسبب المنتخب الأول فى الموسم المقبل وتبدأ في شهر سبتمبر ثم توقف آخر في أكتوبر وتوقف ثالث فى نوفمبر.

تشهد الساعات المقبلة أزمة قد تدفع اتحاد الكرة لإبعاد فرق عن المشاركة في دوري أبطال العرب على رأسها المصري البورسعيدي الذي سيشارك في الكونفدرالية فضلا عن تبقى 6 مباريات في الدوري حتى الآن رغم تبقى أسبوعين من عمر البطولة.