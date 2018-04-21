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المنيا

حبس 4 أشخاص بتهمة إخفاء زميلهم داخل مقبرة بمركز العدوة

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تنقيب الاثار
تنقيب الاثار

جمال زكى

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قررت  نيابة شمال المنيا تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابة شمال حبس 4 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميلهم أثناء التنقيب عن آثار والتصريح بدفن الجثة.  

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بالعثور  على جثة "ش. م. أ" 22 سنة عامل، داخل حفرة في منزل ملك "ج. أ. ع" 60 سنة، فلاح، ودفنه فيها.

أوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين  أثناء قيامهم بالتنقيب عن القطع الأثرية، سقط جدران حفرة على العامل، ما أدى إلى وفاته، وقيام صاحب المنزل وآخرين بدفنه داخل الحفرة بإلقاء باقي مخلفات الحفر عليه لإخفاء جريمتهم.

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