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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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المرور
المرور

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

المرور

حركة المرور

سيولة مرورية

سير السيارات

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، أمس الجمعة، وانسياب فى حركة الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير انسياب مرورى مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.


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