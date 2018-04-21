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المنيا

كلب بالمنيا يتسبب فى نشوب مشاجرة بين عائلتين

قبلي وبحري

مشاجرة
مشاجرة

جمال زكى

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محكمة عسكرية

احداث عنف

متهمين

محافظة المنيا

مركز ديرمواس

 تسبب كلب فى نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية نزلة الفلاحين التابعة لمركز المنيا، وأسفرت المشاجرة عن وقوع مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت قد شهدت قرية نزلة الفلاحين في مركز المنيا، مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلاف علي استرجاع كلب باعه لشخص آخر دون وقوع مصابين، وتم ضبط طرفي المُشاجرة والسلاح المُستخدم.

 وأشارت التحريات أن  مُشاجرة نشبت بين كل من "ج. ي. ع"، 44 سنة، و"ح. ط. س" 32 سنة، داخل قرية نزلة الفلاحين.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى القرية، وتبين أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت إلى مشاجرة بسبب رفض الأول استرجاع "كلب" إلى الثاني قام بشرائه منه منذ فترة. وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة اليوم السبت لمباشرة التحقيقات.

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