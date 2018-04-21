» الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجت

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يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فريق بتروجت مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.  

وفي السياق نفسه يعاني الأهلي من شبح الإصابات التي تطارده لاعبيه الفترة الأخيرة بعدما اشتكى باكامانى ماهلامبى من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأكرم توفيق من كدمة في وجه القدم، فضلا عن موقف محمد نجيب الذى لم يحسم حتى الآن.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي موقف الثائي من المشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويطمئن "البدري" على جميع اللاعبين خلال مران اليوم، لحسم موقف صلاح محسن من المشاركة فى مباراة الغد، حيث ينوى المدير الفنى منح اللاعب مزيداً من الوقت لاستعادة مستواه العالي.


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