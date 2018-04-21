تعرف على عقوبة الفعل الفاضح داخل السيارات

21 أبريل 2018 - 10:43 ص

حمل قانون المرور الجديد، في طياته العديد من الغرامات التي تقع على السائقين، حال ارتكابهم إحدى المخالفات المرورية التي نص عليها القانون، وإلزام السائقين دفع غرامات حال ارتكابهم فعلًا فاضحًا ومخالفًا للآداب العامة داخل السيارة.

وألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد في حال ارتكاب فعل مخالف للآداب، داخل السيارة، يتم خصم 5 نقاط مرورية من السائق، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة في التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميا، فضلًا عن التحفظ على المركبة لمدة 15 يومًا، وفى حال ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد على 8000 جنيه.