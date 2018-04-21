"كلوب" يصدم "صلاح"

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وصفت وسائل الإعلام الإنجليزية تصريحات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بشأن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق بـ"الصادمة".

وقال "كلوب" في مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريقه أمام وست بروميتش، اليوم السبت 21 أبريل: "لا نسعى لأن يصبح محمد صلاح هداف الدوري ويحصل على الحذاء الذهبي".

وتابع: "لن نغير من طريقة لعبنا من أجل التركيز على محمد صلاح ومده بالكرات، بحيث يمكنه مطاردة الحذاء الذهبي".

ويقدم صلاح، 25 عاما، أداء مذهلا مع ليفربول في أول موسم له بالقميص الأحمر، وسجل معه نحو 40 هدفا، ويتصدر لائحة هدافي "البريمر ليغ" برصيد 30 هدفا، ما يجعل الفارق بينه وبين هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبر والفائز بالحذاء الذهبي مرتين، أربعة أهداف كاملة.

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