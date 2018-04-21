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اليوم محاكمة متهم بحرق محكمة ديرمواس

قبلي وبحري

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

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تنظر المحكمة العسكرية اليوم السبت والمنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة أحد المتهمين فى حرق محكمة ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامى  رابعة والنهضة.

وقال الدفاع إن المحكمة سوف تستمع  إلى أقوال بعض شهود النفى فى الواقعة، التى تعود لأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وكان  محكوما عليه بالسجن المؤبد غيابيًا أواخر  ديسمبر الماضى قبل أن يتم القبض عليه، وتعاد إجراءات محاكمته أمام دائرة عسكرية جديدة بتهمة تخريب منشات عامة والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب والعنف.   


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