» سجال بين "ساويرس" وفنانة شهيرة

21 أبريل 2018 - 10:44 ص

دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس والنجمة هند صبرى، بعد نشر "ساويرس" تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر"، قائلًا، "صباح الخير من قابس، أتشرف بحضور حفل افتتاح مهرجان قابس السينمائي".

وتابع: "حفل منظم ومبهج ونبضه سريع مع شعب تونس الخضراء المضياف، تحية للأخوين وفيق وأسعد كيلانى لعطائهما لبلادهما وللثقافة والسينما".

وقد ردت الفنانة التونسية، قائلة: "لفتة رائعة منك إنك حضرت معنا افتتاح مهرجان قابس وافتتاح فضاء ثقافي جديد في الجنوب التونسي".

وعاود ساويرس الرد علي "صبري" قائلًا، "أنا طول عمرى بحب تونس، وبحس إن هلها أقرب شعب لينا فى طباعه وثقافته وحتى شكله"

وقد تفاعل رواد تويتر حول هذا السجال حيث علق الناشط السياسي حازم عبد العظيم، قائلًا: "أحلى كلام"

وأضاف آخر، قائلًا: "والله أنا مش هتفاجئ لو لقيتك بتمثل".

يذكر أنه تم بالأمس افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان قابس الدولي للفيلم العربي والذي ستنتهي فعالياته يوم 26 أبريل الحالي، بحضور صناع السينما والنجوم العرب، ومنهم هند صبري رئيس شرف المهرجان، واياد نصار وياسمين رئيس ضيفا الشرف، وكان رجل الاعمال نجيب ساويرس من ضمن أفراد الحضور.







