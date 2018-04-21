مسيحيو مصر يرفضون "جلسات الصلح"

21 أبريل 2018 - 10:50 ص

ذكر موقع "وورلد ووتش مونيتور"، الصادر بالإنجليزية، والذي يهتم بشئون المسيحيين حول العالم، أن بعض رموز الأقباط في مصر يرفضون نظام المصالحة المجتمعية، التي يغيب عنها رجال الشرطة والقانون، إذ يرون أن هذه الجلسات تهدر حق المسيحيين وليس العكس.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الطائفة الإنجيلية، القس أندريه زكي، إنه يحث رجال الدين على عدم المشاركة في "جلسات المصالحة" التي تهدف إلى حل النزاعات المجتمعية دون تدخل الشرطة والنظام القانوني، وهذا لأنه يجعل القانون "غائباً" .

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن كثيرًا ما يستخدم نظام المصالحة لحل التوترات مثل الصراع بين الأقباط والمسلمين على بناء كنائس جديدة، ولكن تم انتقادها من قبل بعض القادة المسيحيين.

وتابعت: تهدف هذه الجلسات إلى استعادة العلاقات المجتمعية "الجيدة" دون الحاجة إلى إشراك مسئولي إنفاذ القانون، لكن بعض المسيحيين، خاصة في المدن الصغيرة، اشتكوا من أنهم يتعرضون لضغوط لإسقاط شكاواهم ببساطة.

وردًا على مراسل الموقع بشأن أسباب اعتراضه على المصالحات المجتمعية، أدعى "أندريه" أن "النظام لا يسير دائمًا في الاتجاه الصحيح؛ في بعض الأحيان يفيد أولئك الذين لديهم السلطة، وفي بعض الأحيان، يترك المجرمين يهربون من العدالة ويمنحهم الحرية لتكرار ما فعلوه".

واستطرد: "نحن ضد المصالحة المجتمعية. نحن مؤيدون لتطبيق القانون ومحاكمة جميع المجرمين، بغض النظر عن دينهم، ومهما كانت خلفيتهم".

ويعتقد القس "أندريه" أن رفض رجال الدين البروتستانتيين والإنجيليين المشاركة في جلسات المصالحة ساهم في اتخاذ القرارات الخاصة بتحويل القضايا إلى المحكمة، واستشهد بتنفيذ حكم الإعدام على أحمد سعيد إبراهيم، البالغ من العمر 19 عامًا، الذي اتهم في قتل القمص، سمعان شحاتة، في وضح النهار في إحدى ضواحي القاهرة، العام الماضي.

وبشأن الهجمات الإرهابية على الأقباط في مصر، قال زكي، الذي التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي "حكومتنا تقوم بأقصى ما يمكن من أجل أمننا"، متابعًا: "إذا ذهبت إلى الكنائس المحلية، فهي مثل القواعد العسكرية، أجهزة الكشف عن المعادن والشرطة المسلحة هي مشاهد مشتركة في العديد من الكنائس".

ويعتقد أنها حدّت من عدد القتلى في الهجوم الانتحاري على كاتدرائية الإسكندرية العام الماضي، ولفت "زكي" إلى أن بعض المسئولين الأمنيين "قُتلوا بالنيابة عنا، لذا علينا أن نعجب بهذا أيضاً، دولتنا تفعل ما بوسعها لحماية المسيحيين".

وأوضح الموقع أنه على الرغم من أن الكنائس الإنجيلية في مصر لم يتم استهدافها من قبل المتطرفين، إلا أنها أيضًا محمية من قبل الشرطة المسلحة، وردًا على ذلك، قال "زكي": "يمكنك أن تتوقع في أي لحظة أن يأتي أحدهم بقنبلة، لذلك نثق كل يوم بالله". "والخبر السار هو أننا لا نخاف أبدًا من القنابل أو الموت. طالما نحن ملتزمون بما أمرنا به يسوع، في كل مرة يقصفون فيها الكنيسة، تضاعف أعداد الحضور".

وفي المقابل، نوه التقرير بأن أحد الإصلاحات التي سنتها حكومة "السيسي" هو تمرير قانون في عام 2016 لتسهيل الحصول على إذن لبناء وترميم الكنائس - وهى قضية حساسة يمكن أن تشعل التوترات مع المسلمين المحليين.

وعلق زكي أن عملية التسجيل "لا بأس بها - إنها ليست سريعة، وليست بطيئة"، ومع ذلك، مضيفًا: "في الماضي، كان الحصول على رخصة مكتوبة بمثابة معجزة" .

وحول تأثير ثورة يناير على أوضاع المسيحيين في البلاد، قال "زكي" إن إحدى النتائج الإيجابية لثورة 2011 هي نشر مجال أوسع للتعبير عن الذات، لكن "روح التمرد" المترتبة على ذلك امتدت من رفض القيادة إلى رفض الكتاب المقدس، "وهذا هو السبب في ظهور الإلحاد في مصر"، "فهي ظاهرة مشتركة بين "المسلمين والمسيحيين".

وأردف: "الأرقام الرسمية غير موجودة، لكن الإمام الأكبر لجامعة الأزهر في القاهرة وصف الإلحاد بأنه "واحد من العديد من التحديات التي تواجه البلاد".

وكان قد تحدث القس "زكي"، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إلى مجموعة من الصحفيين الأجانب، الذين استضافتهم الإذاعة الفضائية المسيحية "سات 7"، في القاهرة.