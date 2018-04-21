إيرادات فيلم تقترب من المليار ونصف

21 أبريل 2018 - 10:56 ص

حصد فيلم "بلاك بانسر" "Black Panther " أعلى إيرادات حيث بلغت مليار و316 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم.

الفيلم مقتبسة من رواية "الفهد الأسود" للكاتبين ستان لى وجاك كيربى، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والأكشن حول الحاكم الملكى للأمة الأفريقية، الذى يرث قوى خارقة تساعده فى الدفاع عن أرض بلاده من التمزق والحرب الأهلية، بسبب تدخلات الأعداء داخلها وخارجها.

نجاح الفيلم بهذا الشكل وتحقيقه إيرادات وأرقاما قياسية دفع صناع الفيلم للتفكير فى تقديم جزء ثان منه، حيث أعلنت الشركة المنتجة للفيلم للإعلان من خلال مدير استديوهاتها "كيفن فيجى" أنها تخطط حاليا لإنتاج جزء ثان من الفيلم لكنه لم يعلن عن توقيت إصداره.

الفيلم من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية بوينا فيستا، ومن إعداد وتأليف الثنائى ريان كوجلر وجو روبرت كول، وإخراج ريان كوجلر أيضا، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لوبيتا نيونجو، شادويك بوسمان، مايكل بكارى جوردون، أندى سركيس، وسباستيان ستان.



