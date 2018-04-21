  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
إلغاء منع سفر صلاح دياب

بلاغ يتهم صلاح دياب بـ"التحريض" على الدولة

صلاح

"الفراعنة" يقودون أندية أوروبا اليوم

العالم الفلسطيني فادي البطش

البطش في محاضرة قبل اغتياله علي يد الموساد

طارق الزمر

أخطاء قاتلة للإسلاميين..رقم 5 الأكثر فداحة

كلوب

"كلوب" يصدم "صلاح"

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: انقذوا سوريا من بطش "الأسد"

المنبر

اقتلاع 55 منبرا أثريا من مساجد القاهرة

أرشيفية

بالفيديو.. لقاء ضباط يهود مع داعية سلفي

عالم الطاقة فادي البطش

اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر الدولار في شركات الصرافة

ظهور غريب لـ"القرموطى" على الهواء

آخر الأخبار

جابر القرموطي
جابر القرموطي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سؤال جريء من "أديب" يحرج نيللي كريم

#

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطى" على الهواء

#

معتز الدمرداش يرقص على الهواء

#

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي" على الهواء

النهار

جابر اقلرموطي

حفاضات أطفال

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بيده حفاضات أطفال، وذلك بعد عثور أم من أسوان على إبرة خياطة داخل حفاضة طفلها.

ومن جهتها روت قالت أم محمد، والدة الطفل، خلال برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع عبر قناة "النهار"  تفاصيل الواقعة قائلة: "إنها اشترت حفاضة لطفلها، وفوجئت بوجود إبرة حقنة في الحفاضة، مشيرة إلى أن الإبرة كانت داخل حشو الحفاضة.

و أضافت أنها اشترت الحفاضة من صيدلية معروفة، ومن ماركة مشهورة، متابعة: "لولا أنها شكتني في إيدي مكنتش هعرف إن في إبرة في الحفاضة.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» دفاع رابعة: القبض على المتهمين باطل لعدم وجود تلبس
» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "الاتجار في الجنس"
» أول صورة لحفيد مبارك من بروكسل
» سجال بين "ساويرس" وفنانة شهيرة
» الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجت
» سما المصرى تنشر صورة فاضحة لـ"تامر أمين"
» عامل يستدرج طفلة معاقة إلى منزله ويغتصبها
» 4 طرق لعدم تشابك شعرك أثناء تصفيفه
» مقتل أحد أعضاء بعثة الصليب الأحمر
» وزير الأوقاف يكشف سر بكائه في خطبة أمس
» بينهم أُهدرت كرامتي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية