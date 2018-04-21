ظهور غريب لـ"القرموطى" على الهواء

21 أبريل 2018 - 11:01 ص

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بيده حفاضات أطفال، وذلك بعد عثور أم من أسوان على إبرة خياطة داخل حفاضة طفلها.

ومن جهتها روت قالت أم محمد، والدة الطفل، خلال برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع عبر قناة "النهار" تفاصيل الواقعة قائلة: "إنها اشترت حفاضة لطفلها، وفوجئت بوجود إبرة حقنة في الحفاضة، مشيرة إلى أن الإبرة كانت داخل حشو الحفاضة.

و أضافت أنها اشترت الحفاضة من صيدلية معروفة، ومن ماركة مشهورة، متابعة: "لولا أنها شكتني في إيدي مكنتش هعرف إن في إبرة في الحفاضة.

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