ماذا فعل "الكينج" بعد خروجه من المستشفى؟

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مستشفى

عملية جراحية

محمد منير

طريق مصر اسكندرية

اتصل المطرب محمد منير فور خروجه من المستشفى بجميع أصدقائه والمقربين حاولوا الاطمئنان على بعد إجراء عمليته الجراحية في العمود الفقري خلال الأيام الماضية ولم يتمكن من الرد عليهم.

وخرج "منير" من المستشفى إلى منزله بطريق مصر إسكندرية الصحراوى لقضاء فترة نقاهة بعد العملية.

وكان الكينج قد أحيا قبل أسابيع حفلاً غنائيًا كبيرًا بالأقصر فى ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، وحضره الآلاف من جمهوره ومحبيه، كما أنه كان قبل دخوله المستشفى يقوم بالإعداد لألبومه المقبل الذى اختار عددًا من كلماته، وسيعيد تقديم أغانى أخرى من التراث سيكشف عنها قريبًا.


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