حول الإجراءات الاقتصادية الجديدة أخطرهم السادسة

21 أبريل 2018 - 11:07 ص

وضع حازم منير، الكاتب الصحفي ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا عددًا من الملاحظات حول سياسات الإصلاح النقدي والمالي المتوقع تطبيقها فى السياسة التحريرية الاقتصادية في بداية يوليو المقبل من رفع فى أسعار بعض السلع والخدمات .

وأضاف منير خلال مقاله الذى نشر بالوطن تحت عنوان "مستقبل مسيرة الإصلاح"، أن غالبية المشاركين فى الحوار حول الحزمة الجديدة من السياسات نماذج من أبرز مؤيدي سياسات الحكومة فى هذا الصدد، سواء من الخبراء أو من الإعلاميين أنفسهم، كما ان الاهتمام بمناقشة الجوانب السلبية فى سياسات الإصلاح وقدرة الناس على تحمُّل المزيد منها وكيفية التعامل مع الخطوات الجديدة وتداعياتها من أهم النقاط التى على الحكومة اتباعها .

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا وقال:" كذلك اتجاه البعض من المحللين إلى الحديث عن الطبقة الوسطى فى المجتمع وقدرتها على تحمُّل المزيد من الضغوط والخشية من زيادة أرقام هبوط قطاعات منها إلى حدود خط الفقر ودعوة الحكومة إلى تبنّى حمايتهم ، كما أن البعض من أهم وأبرز رموز مؤيدي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والداعمين له أمام الرأي العام يتحدثون الآن باهتمام بالغ عن ضرورة ضخ دماء جديدة فى شرايين الأجور المصرية لرفع الرواتب والدخول والحوارات الدائرة عن ارتفاع الدين المصري الداخلي والخارجي إلى أرقام غير مسبوقة واستنزافه لمعدلات ضخمة من الموازنة العامة للدولة من اجل الإنتباه لذلك ، وعلى الحكومة ان تلتفت الى دعوة البعض لبحث إمكانية تأجيل بعض جوانب هذه السياسات لمنح الناس فترة راحة والتقاط النفَس والبحث عن بدائل توفر المزيد من الحماية الاجتماعية ".