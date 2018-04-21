معصوم مرزوق يكشف حقيقة موقف الناصريين من«الأسد»

21 أبريل 2018 - 11:17 ص

العدوان على سوريا جزء من معركة لجهات مختلفة تحارب بالوكالة

لا علاقة بين العدوان الثلاثى ومحاولة تسميم الجاسوس الروسى لأن روسيا هى المتورط في ذلك

على بشار إتخاذ قرار سياسي جرئ والاجتماع بالاطراف السلمية ومغادرة السلطة

اذا ثبت استخدام الكيميائى ستكون جريمة دولية

التيار الناصرى لا يدافع عن بشار ولكن منقسم بينه وبين النداء بحماية الوطن والشعب







قال السقير معصوم مرزوق ، مساعد وزير الخارجية سابقا ونائب رئيس حزب تيار الكرامة ، إن العدوان الثلاثى على سوريا ليس إلا جزء من معركة من أجل تقسيمها ، مطالبا الرئيس السورى بشار الأسد بمزيد من الهدوء والخروج بحل سياسي بديل للعسكرى من خلال مفاوضات مع الفصائل السلمية الى جانب الدعوة لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وإعداد دستور لفترة إنتقالية .

وإنتقد مرزوق ، خلال حواره لـ « المصريون» الموقف العربى داخل القمة التى عقدت بمدينة ظهران السعودية ، مشيرا الى ان العرب أصبحوا مثل الجثة الهامدة التى لا تفعل شئ وسط إنتقام وتقسيم أوروبى وإقليمي للأراضى والشعب السورى ، وأكد نائب رئيس حزب تيار الكرامة على أنه متوقع أن توجه ضربة أجنبية جديدة ولكن لن تسلم فى هذه المرة من المقاومة الروسية التى تحمى قواعدها فى سوريا .

كيف ترى العدوان الثلاثي علي سوريا وتوقيته ؟

لم يكن هذا اول عدوان وانما سوريا تتعرض للانتهاكات منذ 7 أعوام ومزيد من أجواء الاختراق الدولية والاقليمية علي يد إسرائيل ,الولايات المتحدة الامريكية ,فرنسا , إنجلترا , روسيا وإيران فالكل يتدخل فى الاراضى السورية بشكل سافر الى جانب العصابات المجرمة المتواجدة هناك التى يتم تمويلها ودعمها بواسطة أطراف إقليمية وخليجية , فهذا العدوان ليس إلا جزء صغير من معركة تزاحم من جهات عديدة تتولى رخصة الحرب بالوكالة على الأراضى السورية .

البعض يربط بين أزمة الجاسوس الروسى البريطانى وما يحدث فى سوريا لاسيما بعد الحصار الدبلوماسى على روسيا من قبل دول أوروبا والولايات المتحدة ما رأيك فى ذلك ؟

الربط بين العدوان الثلاثى على سوريا وأزمة الجاسوس الروسى البريطانى سيرجى سكربيال , بعيد جدا , وذلك لان التجارب المعملية التى أجريت للرجل أكدت على ان روسيا لها يد متورطة , لذلك يمكن ان نصف هذا العدوان بمثابة إستعراض للقوى والعضلات لمجموعة من الدول الطامعة بقيادة الرجل الكبير وهى أمريكا الى جانب رغبتهم فى إظهار أمر ما لروسيا بأنها متواجدة فى الصورة بجانبها فى نفس المكان فضلا عن إرسال مجموعة من الرسائل السياسية الى إيران بأن تلك الدول الاوروبية ترقص على موسيقى إسرائيلية فى سوريا .

بما تصف الرئيس السورى بشار الأسد ؟

الرئيس السورى تتطلب مخاطبته برسائل جادة تحمل قيمة سياسية حازمة , لذلك عليه اتخاذ القرار الجرئ المنطقى الذى يتحمل النتائج المترتبة عليه ولو لمرة فى حياته لأنه لا يفعل سوى الهروب , ولم يعد له سوى القصر الرئاسى والمواطن السورى والوطن هم من المؤسف أصبحا منقسمين بين القوى الدولية والإقليمية , فرجاء أن يلتفت للوطن ويترك بصمة إن أمكن جيدة.

كما أن عليه التفكير جديا فى إعادة النظر فى سياسته المتبعة ويبدأ بالمبادرات وفتح قنوات المفاوضات مع من يعاديه من وجهة نظره ,الى جانب ان يحدد موعد لإنتخابات رئاسية مبكرة بعد إعداد دستور تشريعيى وطنى جديد خلال 6 أشهر وعلى الفور يدعو الفصائل الى وقف إطلاق النار ولو بإمكانه مغادرة البلاد فليفعل ويترك السلطة اذا اتفقت جميع الاطراف على ذلك ويتيح الفرصة فى تولى الامر للفصائل السورية السلمية التى لم تتورط فى قتل .

وعليه وضع حد للتدخل الاقليميى والدولى فى سوريا ولن يكون ذلك إلا بوضع سياسة جدية يحددها الدستور الجديد بجانب الفترة الانتقالية التى ستستغرق 3 أعوام من اجل بناء وتنمية سوريا ثم عقد مؤتمر دولى لإعادة إعمارها فى ضوء الدروس المستفادة مما حدث بها .

هل تحولت سوريا إلى مسرح للصراعات الإقليمية والدولية أو بالأحرى تحولت لدولة تصفية الحسابات ؟

بالفعل صارت مسرح ومرتع لتصفية الحسابات , والحرب التى بالوكالة فبعض من الدول العربية تريد تصفية حسابها من بشار الأسد وتركيا تريد محاربة الأكراد وتصفيتهم , وكذلك الدولة الايرانية ترغب فى الحفاظ على موقعها بسوريا وممثلها الرئيس السورى لذلك دفعت بجزء من حرسها الثورى لحمايته .

الموقف العربى تجاه ما يحدث بسوريا كيف تقيمه وهل تتوقع ان يتخذ العرب موقفا حاسما ؟

الموقف العربى غائب تماما حتى على المستوى الرسمى للدول للأسف فلم يصبح لدى العرب اى موقف حقيقي يعبرون به عن غضبهم سوى عقد القمم التى تخرج بتوصيات فارغة من التحقيق الجاد , كما ان انعكاسات ذلك إمتدت الى بعض من دول الخليج التى اصبحت تعبر عن سياستها كحليف قوى للولايات المتحدة الامريكية .

والوضع المصرى اقرب الى الحفاظ على المصالح مع دول الجوار والجانب الدولى وحلفائها فى الشرق الاوسط .

فالموقف العربى فى واقعه أشبه بالجثة الهامدة التى تخرج الى التهوية من حين إلى الآخر فى مناسبات معينة كالمؤتمرات والقمم وتعود مرة اخرى تحفظ نفسها .

فكرة استخدام السلاح الكيميائي فى سوريا , ما رأيك بهذا الامر ؟

اذا ثبت إستخدام السلاح الكيميائى فى سوريا ستكون جريمة من أبشع ما يكون لأنه سلاح دمار شامل مثل الأسلحة النووية ولا يجوز إستخدامه دوليا فى المعارك والحروب ,لذلك على اللجنة التابعة لمنظمة حظر إستخدام الأسلحة الكيميائية ان تنتهى من تحقياتها فى القريب العاجل واعلان النتائج على المستوى الدولى بدون سرية .

حالة الجدل فى الشارع العربى بين مؤيدى ضرب بشار والرافضين.. رأيك بها , واين مصلحة القضية السورية من هذه الصراعات الدائرة ؟

القضية السورية نظلمها اذا حاصرناها بين مؤيد ومعارض لضرب الرئيس السورى , لأن ما يحدث ليس بجديد فمنذ عام 2011 وحتى الأن وسوريا ورئيسها تعرضوا للإنتهاكات سواء على المستوى الداخلى من الفصائل الغير سلمية او من الخارج كما هو حدث وتفاقم مع العدوان الثلاثى , لن يتعرض للموت تدريجيا سوى الوطن والشعب كلاهما ضحايا لهذه المعارك وعلى الرغم من ذلك وتوجد أصوات تلقى اللوم على الضحية وهو الشعب السورى ولا تلوم من قاموا بتسليح الفصائل المعارضة التى قضت على المنشآت والبنية التحتية السورية وفى باطن أعمالها تقدم ذلك خدمة للعدو الإسرائيلى .

لذلك القوى العربية لازالت بعيدة تماما عن الوصول إلى حلول جذرية بحق القضية السورية ولن تخرج حتى الآن العقلية الرشيدة التى تحسم الموقف فقط من أجل الدولة السورية ووقف الحروب والتدمير .

الكثير يتهم الناصريين سواء فى مصر أو العالم العربى بتأييد بشار ضد ما اعتبروه انتهاكات صارخه ضد شعبه رايك بهذا الموضوع ؟

ينقسم الناصريين الى قسمين جزء يؤيد بشار والدولة وأخروهم النسبة الأكبر تؤيد نصرة الشعب السورى , لذلك لا يمكن ان نحكم عليهم جميعا بأنهم ضد الشعب .

وذلك لأن التيار الناصرى فى أساسه تقوم أيديولوجيته على فكرة القومية العربية والتوحد والعروبة من أجل الحفاظ على الأوطان والكيان القائم , ولكن فى حالة الرئيس السورى بشار الأسد يوجد فارق كبير بينه وبين الدولة التى تعرضت لعدوان تام قضى على الاخضر واليابس , فلا يمكن ان تصبح الدولة هى الشخص والعكس صحيح وهذا على المستوى العام فدائما نعلم ان الأشخاص زائلون وتبقى الاوطان .

هل تتوقع توجيه ضربات جديدة لبشار؟ وهل يمكن أن تكون هناك حرب عالمية ثالثة كما يردد البعض؟

كل شئ وارد , ولكن بشكل أكثر دقة لن يكون هناك تجربة قاسية مثل التى وقعت فجر السبت واطلق عليها العدوان الثلاثى وذلك لأن روسيا الأن وصلت لدرجة عالية من الحماسية الشديدة لأن العدوان الثلاثى بحقها يعد إهانة لها نظرا لإمتلاكها أكبر قاعدتين عسكريتين فى سوريا , وعلى الجانب الأخر الولايات المتحدة الامريكية والتى تدرك تماما حاليا انها وصلت للحد المحظور فى هذه اللعبة .

ولكن على المستوى السياسي بين كل الاطراف المتلاعبة بسوريا فكلا منهم يسعى للحفاظ على المكان الموزع له او الذى اقتطعه , وإن حدث وتكرر عدوان أو حرب سيكون هناك إتفاق فيما بينهم حول توزيع أماكن الضرب وتبقى الدولة والشعب السورى آسرى وضحايا لما يحدث .