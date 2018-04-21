أهالي إسنا يطالبون برصف طريق "فرقة الشرطة والري المغطى بالنجوع"

21 أبريل 2018 - 11:19 ص

طالب أهالي إسنا جنوبي محافظة الأقصر، برصف الطريق الممتد من أمام فرقة شرطة إسنا وعلى طريق الري المغطى بقرية النجوع.

وأوضح صالح أبو الوفا -أحد أهالي إسنا- أن مطالبتهم برصف الطريق تأتي لحيوية المنطقة وتكرار الحوادث، وصعوبة المواصلات، بخلاف عدم توفر أعمدة إنارة كافية.

وأردف أبو الوفا أن المنطقة تعتبر منطقة سياحية وقريبة من قناطر اسنا الجديدة، ولا يجب أن يكون الطريق بمثل هذه الحالة السيئة في مركز سياحي، مطالبًا محافظ الأقصر بضرورة رصف الطريق والطرق الجانبية، وتشجير المنطقة.