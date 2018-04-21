طقس الغد لطيف والعظمى تسجل 26 درجة

21 أبريل 2018 - 11:42 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم غدًا، الأحد 22 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 26 درجة و17 للصغرى، والإسكندرية 24 العظمى و18 للصغرى، ومطروح 21 للعظمى و17 للصغرى.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.