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شاهد.. تفاصيل كارثية عن حريق 9 منازل بالأقصر

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إيمان هاني

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روي قاسم، أحد أهالي قرية السلام بالأقصر، تفاصيل حريق 9 منازل بالقرية قائلا: "إنهم فوجئوا اليوم بحريق في القرية، مشيرًا إلى أن الحريق طال 9 منازل، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات، وإنما فقط خسائر في الآثاث.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"،  أن وحدة المطافئ تبعد عن القرية 5 كيلو، وأن القرية ليس بها وحدة إسعاف.

وتابع: "المياه مقطوعة عندنا، وبتيجي بالليل فقط، والناس استخدمت المياه اللي خزنتها في إطفاء الحريق".

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