قراءة سورة "الإنسان" أو تلاوتها فى المنام فرحة

21 أبريل 2018 - 11:46 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديق لى رآنى أخرج معه من المسجد بعد الصلاة وسرنا في الطريق وهو يتلو سورة الإنسان وأنا أسمع منه من أول السورة حتي نهاية صفات الجنة والطريق كلها مساجد كل مسجد أبهي وأجمل من الآخر وأشد إضاءة. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجودكما فى المسجد يدل على الامتثال لعالم أو مذكر أو لمن يجمع الناس عنده ويؤلف بينهم ويصلح حالهم، وهو أيضًا زيادة ذكر، وحسن دين وحسن خلق وقربة إلى الله وتوبة. والخروج من المسجد خيرا لكما وزيادة رزق لقوله تعالى:(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) الجمعة10.

وسورة الإنسان فمن قرأها أو شيئاً منها أو قرئت عليه دلت له على الفرحة والسرور، وحسن المعيشة لكما وحسن عبادة ، وحسن خلق و حب الناس لكما وهى أيضًا زهد و ورع وإيثار وخوف من الله وفعل خير ينجيكم من العذاب. وكونك تسمع وهو يتلو حتى نهاية صفات أهل الجنة فهذه من نعم المولى عز وجل على عباده فى الجنة فقد تدل لكما على البشرى بقبول العمل الذى قد يكون سببا لدخولكما الجنة، وتدل أيضا على حسن حالكم وارتقاء وتحقيق مراد، وقد يمن الله عليكما بنعم تستوجب الشكر، وتدل أيضًا على حسن السمعة وذهاب أذى وحسن خاتمة.

والمساجد الكثيرة فإن كانت جديدة وغير معروفة فقد تكون بشرى لكما بالحج، أو التفقه في الدين. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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