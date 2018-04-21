باسم مرسى مهدد بالغياب عن لقاء القمة

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تعرف على مدة غياب "باسم" عن هجوم الزمالك

بدأ باسم مرسي، مهاجم الزمالك، أولى جلساته العلاجية اليوم السبت داخل مقر النادي بميت عقبة، لتجهيزه للعودة للتدريبات ومن ثم عودته للمشاركة أساسيا.  

ويعاني "باسم" من كدمة خفيفة في الركبة، تعرض لها قبل ساعات قليلة من مباراة المقاولون العرب فى الجولة 32 للدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويغيب اللاعب عن الزمالك للقاء الثاني على التوالي، في مباراة الأسيوطي والمقرر إقامتها غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري.

ويحاول الجهاز الطبي بالنادي تجهيز اللاعب الفترة المقبلة، كي يتمكن من العودة سريعًا لقيادة هجوم الأبيض خلال لقاء القمة المقبل.


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