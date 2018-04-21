"الجزيرة" عرضت 100 ألف جنيه على إحدى جارات صلاح

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نهاد ابو القمصان

نفى ماهر شيتة، عمدة قرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، أن يكون هناك فرد من عائلة محمد صلاح يكون قد أجرى حوارًا صحفيًا مع قناة الجزيرة.

وأضاف "شيتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء أمس الجمعة، أن قناة الجزيرة عرضت على إحدى جارات محمد صلاح إجراء الحوار مع الجزيرة مقابل 100 ألف جنيه، مضيفا: "ابن جارتهم لما عرف الموضوع رفض أن تجرى والدته هذا الحوار".

وتابع أنه يتمنى أن يلعب محمد صلاح في نادي ريال مدريد، مطالبا ألا يتم تصنيف محمد صلاح "كأهلاوي أو زملكاوي"، معقبا: "الله يكرمكم ابعدوا محمد صلاح عن التصنيفات".


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