استبعاد شهادة وزير الداخلية السابق من فض رابعة

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محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق
محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق

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فض اعتصام رابعة

فض رابعة

وزير الداخلية السابق

تدبير تجمهر

طلب الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة، استبعاد شهادة اللواء محد إبراهيم وزير الداخلية السابق كونها فى جلسة سرية ولم يتمكن الدفاع من مناقشته ولم يكن من شهود الاثبات.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل .

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان .


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