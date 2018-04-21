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أبو القمصان: المجلس القومي للرجل يثير التميز والعنف ضد المرأة

الحياة السياسية

نهاد
نهاد

حنان حمدتو

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طالبت نهاد أبو القمصان ، المحامية والحقوقية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة ، أعضاء مجلس النواب بمراجعة أفكارهم جيدا قبل طرحها على الجلسة العامة للمناقشة وذلك وبشكل خاص بعدما طرح عدد منهم اقتراح لقانون إنشاء المجلس القومي  للرجل على غرار إصدار القانون الخاص بالمجلس القومي للمرأة .

وأضافت أبو القمصان خلال مقالها الذي نشر بالوطن تحت عنوان "المجلس القومي لحقوق المرأة" ، بإن قانون المجلس جاء تطبيقا للمادة 214 من دستور 2014 والتي حصّنت المجلس القومى للمرأة وأعطته الحق في مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة، قبل صدورها، مما يعد أمراً مهماً لضمان النهوض بالمرأة المصرية.

ومضت مستنكرة ما حدث من سجال داخل مجلس النواب ضد إصدار القانون :" شهد  القانون شداً وجذباً ، حتى إن بعض النواب أعلن أنه سوف يتقدّم بمشروع قانون لإنشاء مجلس قومى للرجل، وفى الحقيقة هذا الإعلان فى حد ذاته يحتاج إلى مراجعة من النائب المحترم لأهداف إنشاء المجالس القومية وإحصاءات التمييز والعنف ضد المرأة ومستوى مشاركة المرأة فى الاقتصاد والسياسة، التى بلغت درجة من التراجع والمكانة المتدنّية، أن جعلت مكانة مصر متراجعة بدرجة مؤسفة فى العديد من التقارير المتعلقة، ليس فقط بالمرأة، وإنما بالتنمية والاقتصاد ".


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