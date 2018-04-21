» "دجيكو" يوجه رسالة صادمة لـ"صلاح"

21 أبريل 2018 - 11:56 ص

طالب مهاجم نادى روما الإيطالي إدين دجيكو، النجم المصرى محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى بعدم بذل الجهد خلال مواجهة الفريقين قائلا: "أتمنى ألا يبذل قصارى جهده أمامنا، أريد أن يستريح قليلاً".

وقال دجيكو فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC "، "محمد صلاح يلعب فى واحدة من أقوى مسابقات الدورى فى أوروبا، ويقدم مستويات رائعة وتمكن من تسجيل العديد من الأهداف، وأتمنى أن يواصل تألقه ويحقق حلمه بالحصول على لقب الهداف".

وداعب دجيكو زميله السابق فى نادى روما، محمد صلاح قائلاً، "هو يريد الحصول على لقب الهداف فى الدورى الإنجليزي، أتمنى ألا يبذل قصارى جهدنا أمامنا، أريد أن يستريح قليلاً".

وأعرب، عن أمله فى تتويج النجم المصرى بلقب هداف الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم.

وأوقعت قرعة الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، فريق رومافى مواجهة ليفربول، إذ تقام مباراة الذهاب بملعب "آنفيلد"، بينما يحتضن ملعب "الأولمبيكو" لقاء الإياب.

جدير بالذكر أن محمد صلاح هو هداف نادى ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى برصيد 40 هدفاً، وتصل نسبة تسديداته الناجحة إلى 49.2%، وهو ثانى أفضل معدل حيث لا يتفوق عليه سوى شيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو.