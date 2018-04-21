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بدء محاكمة طارق النهرى فى حرق المجمع العلمي

قضايا وحوادث

طارق النهرى
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شيماء السيد

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حرق المجمع العلمي

محاكمة الفنانين

محاكمة طارق النهارى

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، الاستماع لدفاع الفنان طارق النهرى و3 آخرين فى اتهامهم بقضية "أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى.

وكانت المحكمة عاقبت الفنان طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على طارق النهرى فى إبريل 2012 بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.


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