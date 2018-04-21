العفاسي: مشايخ الإخوان يحبون أم كلثوم

21 أبريل 2018 - 12:13 م

رد المقرئ الكويتى مشارى راشد العفاسي، على الهجوم الذى تعرض له من أنصار جماعة الإخوان بسبب صورته مع الفنان "محمد عبده"

وقال فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "أكثر مشايخ الإخوان يحبون أم كلثوم كالغزالى والقرضاوى والمذكور".

وتابع، متسائلًا: "فلماذا تعيبون على صورة مع محمد عبده فى حفل استقبال رسمى للملك سلمان فى الكويت".

واختتم تدوينته بقوله: "هو وهى من المسلمين، غفر الله لى ولهما ولكم وللمسلمين" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "العفاسي"، حيث قالت خديجة خليفة: "أنت شخصية عامة ولك محبون بالملايين ووقوفك مع مطرب يجعل الكثيرين يفكرون أنه لا بأس من سماع الأغانى و بعدها أمور أخرى.. يجب مراقبة خطواتكم جيدا".

وأضاف أخر قائلًا: "أظن أنها كارثة حقيقية أن يضطر الإنسان تبرير وقوفه بجانب إنسان مثله أو أن يعجب به".

وعلق أخر قائلًا: "الإخوان دينهم على مزاجهم.. يحللون ويحرمون حسب مصلحتهم".