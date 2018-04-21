قرار صادم من "فيفا" بشأن تذاكر الفراعنة

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صادر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الكوتة الخاصة بحصة المنتخب المصري "الفراعنة"، بعدما فشل اتحاد الكرة في تسويق بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطنى في كأس العالم، وفقًا لما نشرته "الوطن".  

وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة عنيفة داخل اتحاد الكرة بسبب عدم القدرة على توفير التذاكر المطلوبة من الجهات المختلفة، من أجل السفر لدعم المنتخب الوطنى، خلال منافسات كأس العالم بروسيا، حيث حصلت "الجبلاية" على 600 تذكرة فقط، وهو ما وضعها فى مأزق كبير أمام الجهات الراغبة فى الحصول على التذاكر.

في نفس السياق اعترف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، أن عدد التذاكر التى تم بيعها من «الكوتة» التى حددتها «الفيفا» من تذاكر مباريات المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم بروسيا، لم يتجاوز 600 تذكرة فقط من أصل 2000 تذكرة، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان طلبوا 50 تذكرة فقط، بالرغم من تخصيص 300 تذكرة لهم.


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