» وزير الدفاع التركي يمسح الأحذية للمواطنين

21 أبريل 2018 - 12:23 م

قام وزير الدفاع التركي، " نور الدين جانكيلي" بمسح أحذية المواطنين الذين كانوا يقفون بجولة أثناء تفقده سيرًا علي الاقدام شوارع ولاية بالك كسير غربي تركيا.

وجلس جانكيلي على كرسي المهنة، والذي أكد خلال حديثه أنه عندما كان صغيرًا كان يريد أن يعمل بهذة المهنة"، وقد تحدث مع المارة والتقط الصور مع المواطنين والأطفال الذين كانوا يطلبون ذلك .

في الوقت الذي ذهب فيه أيضًا الي أحد محلات "الشاورما" التركية، وما انتظر حتى أخذ السكين الطويلة ليقوم بتقطيع سيخ الشاورما الضخم.