  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:48 م
بحث متقدم
صلاح وحجازي

بث مباشر.. مباراة ليفربول ووست بروميتش

الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

تعرف على حكام لقاء القمة

نادر فرجانى: قرض النقد أكذوبة لمؤامرة أمريكية

يكشف معلومات خطيرة عن صناعة السلاح بأمريكا

صلاح

"دجيكو" يوجه رسالة صادمة لـ"صلاح"

محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق

استبعاد شهادة وزير الداخلية السابق من فض رابعة

إلغاء منع سفر صلاح دياب

بلاغ يتهم صلاح دياب بـ"التحريض" على الدولة

صلاح

"الفراعنة" يقودون أندية أوروبا اليوم

العالم الفلسطيني فادي البطش

البطش في محاضرة قبل اغتياله علي يد الموساد

طارق الزمر

أخطاء قاتلة للإسلاميين..رقم 5 الأكثر فداحة

كلوب

"كلوب" يصدم "صلاح"

قتل أكثر من 10 أشخاص خلال تظاهرات فى نيكاراجوا

عرب وعالم

أرشفية
أرشفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

10 أشخاص يقتلون شابًا ويمثلون بجثته فى بولاق

#

قتل أكثر من 7 أشخاص في انفجار شرق أفغانستان

#

اختفاء 10 مليارات يورو من أموال الليبيين المجمدة في بروكسل

#

مخطط حكومى لترشيد استهلاك المياه

قتل

تظاهر

نيكاراجوا

دانيال أورتيجا

قتل أكثر من10  أشخاص فى نيكاراجوا  خلال تظاهرات عنيفة احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد، كما أعلنت نائبة الرئيس روزاريو موريللو  مساء أمس الجمعة.

وقالت موريللو إن "أكثر من 10 أشخاص  قتلوا" خلال هذه التظاهرات يومى الخميس والجمعة والتى وصفتها بأنها "أعمال شغب" قام بها أفراد يسعون إلى "ضرب السلام والوئام".

وأضافت موريللو أن الحكومة على استعداد لأن تناقش مع المتظاهرين اقتراح زيادة مساهمات أرباب العمل والموظفين فى نظام المعاشات التقاعدية، سبب موجة التظاهرات التى بدأت الأحد.

وسيعلن الرئيس دانيال أورتيجا رسميا السبت، أن "الحوار يبقى مفتوحا" وان "كل المواضيع مطروحة".

وكانت الشرطة أعلنت مقتل متظاهر وشرطى على الأقل ليل الخميس الجمعة خلال صدامات فى ماناجوا وضاحيتها. وتحدث متظاهرون عن مقتل شخص ثالث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الفتوى عند الإسلاميين.. الشريعة "وجهة نظر"!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

الثامن عشر من ابريل 1954

د. هشام الحمامي

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حكام لقاء القمة
» سر احتفال العالم بيوم الحشيش
» بالفيديو.. سجن يتحول إلي مصنع بمبيعات 1.5 مليون دولار
» "دجيكو" يوجه رسالة صادمة لـ"صلاح"
» وزير الدفاع التركي يمسح الأحذية للمواطنين
» بالفيديو.. تركي يتفاعل مع" أرطغرل" بكسر شاشة تلفازه
» دفاع رابعة: القبض على المتهمين باطل لعدم وجود تلبس
» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "الاتجار في الجنس"
» أول صورة لحفيد مبارك من بروكسل
» سجال بين "ساويرس" وفنانة شهيرة
» الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجت

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية