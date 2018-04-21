قتل أكثر من 10 أشخاص خلال تظاهرات فى نيكاراجوا

21 أبريل 2018 - 12:28 م

قتل أكثر من10 أشخاص فى نيكاراجوا خلال تظاهرات عنيفة احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد، كما أعلنت نائبة الرئيس روزاريو موريللو مساء أمس الجمعة.

وقالت موريللو إن "أكثر من 10 أشخاص قتلوا" خلال هذه التظاهرات يومى الخميس والجمعة والتى وصفتها بأنها "أعمال شغب" قام بها أفراد يسعون إلى "ضرب السلام والوئام".

وأضافت موريللو أن الحكومة على استعداد لأن تناقش مع المتظاهرين اقتراح زيادة مساهمات أرباب العمل والموظفين فى نظام المعاشات التقاعدية، سبب موجة التظاهرات التى بدأت الأحد.

وسيعلن الرئيس دانيال أورتيجا رسميا السبت، أن "الحوار يبقى مفتوحا" وان "كل المواضيع مطروحة".

وكانت الشرطة أعلنت مقتل متظاهر وشرطى على الأقل ليل الخميس الجمعة خلال صدامات فى ماناجوا وضاحيتها. وتحدث متظاهرون عن مقتل شخص ثالث.