يكشف معلومات خطيرة عن صناعة السلاح بأمريكا

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كشف نادر فرجاني، خبير الاقتصاد الدولي، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المحتكرة صناعة السلاح حول العالم ما تسبب ذلك الأمر في أزمة كبيرة عالميًا لتعاظم تلك الصفقات، مشيرًا إلى أن المتحكم الرئيسي في هذه الصناعة الأمريكية هو مثلث مكون من مجلس النواب الأمريكي الكونجرس ووزارة الدفاع والمرشحين في مختلف الإنتخابات داخل الولايات المتحدة.

وقال فرجاني خلال تدوينته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أصبح مندوبا لصناعة وبيع السلاح حول العالم ولتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم ، تحوّلت الإدارة الأمريكية الحالية إلى شركةٍ كبيرة تدير صفقات هائلة لبيع الأسلحة الأميركية حول العالم، مع إطلاق الإدارة تغييراً لسياسة تصدير الأسلحة، يجري الإعداد له منذ عدة أشهر، هدفه الأساسي توسيع بيع الأسلحة للحلفاء وتعزيز قطاع الدفاع الأميركي، مع تجاهل عامل حقوق الإنسان".

وأضاف فرجانى قائلا: "وفق بياناتٍ للبيت الأبيض، فإن ترامب يناقش بانتظام تفاصيل صفقات السلاح مع قادة دول أخرى، سواء في اجتماعات مباشرة أو عبر الهاتف و على سبيل المثال، وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في فلوريدا، أول من أمس، قال ترامب إن إدارته تعمل لتسريع وتيرة العملية البيروقراطية في وزارتي الخارجية والدفاع للتعجيل بتنفيذ صفقات مبيعات السلاح لليابان ودول أخرى حليفة وقال بأحد التصريحات الصحفية "نحن نصنع أفضل منتج عسكري في العالم".

ومضى خبير الإقتصاد الدولى قائلا: "من بين الشركات التي ستستفيد من السياسة الجديدة، بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان، ونشر كتاب جديد تحت مسمى حلف الشيطان يكشف عن السياسات المتبعة لهذه الصناعة الأمريكية  ، صناعة السلاح هي السبب الرئيس لأزمة العالم من خلال مبيعات السلاح المتعاظمة باختصار في الولايات المتحدة يقوم مثلث شرير صناعة السلاح تصنع قوام الكونجرس من خلال تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين المناصرين لها، ثم يخصص المجلس موارد هائلة لوزارة الدفاع التي تعيد بدورها تعاقدات ضخمة لشركات السلاح الكبرى".


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