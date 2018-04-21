مواجهة ساخنة بين مأمور ورئيس مصلحة الضرائب

21 أبريل 2018 - 12:39 م

رد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، على ما أثاره طارق الكاشف مأمور ضرائب بالمصلحة بشأن أن زوجته تعمل تحت إشرافه وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أنه يتعنت ضد بعض الموظفين.

وقال "سامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء أمس الجمعة، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي" إنه منذ أن تولى رئاسة المصلحة من 16 عام وهو يتعرض لحملة هجوم بشعة، مضيفًا: "أنا ماليش حاشية، ولا أحد أعرفه أنا ليا شغل".

وأشار إلى أنه لا يعرف طارق الكاشف الذي يوجه له الاتهامات، معقبًا: "طارق الكاشف معروف إنه إخواني، ومتصور في مظاهرات رابعة"، متهمًا إياه بأنه خلية تهدف لهدم المصلحة، مؤكدًا أن الأمن الوطني على علم بكل تحركات تلك الفئة.

وأضاف أن السائق الخاص به خريج كلية تجارة، ورفض أن يتركه، وأصر على العمل معه، موضحا أن راتب السائق 1200 جنيه، نافيًا ما أثير بشأن أن زوجته تعمل تحت إشرافه حاليا.

وفي نفس السياق نفى طارق الكاشف، انتمائه للإخوان، متهمًا تابعي رئيس المصلحة بتدشين صفحات باسمه على الفيسبوك تهاجم الدولة، مضيفًا: "والدي انتمى للحزب الوطني لمدة 20 عام، وأنا اترشحت ضد الإخوان في مجلس الشعب"، فرد "سامي"، قائلا: "كداب".