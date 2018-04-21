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في تركيا

بالفيديو.. سجن يتحول إلي مصنع بمبيعات 1.5 مليون دولار

عرب وعالم

منتجات السجن
منتجات السجن

وكالات

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نجحت السلطات التركية في تحويل سجن بولاية أدرنة شمال غرب البلاد، إلي ما يشبه بالمصنع، حيث بلغ حجم مبيعات منتجات صنعها نزلاء السجن حوالي 6.5 مليون ليره تركية" أكثر من 1.5 مليون دولار".

ويقضي حوالي ألف و240 محكوما مدة عقوبته في السجن الذي ينتج مواد غذائية مختلفة من اللحوم والحليب والعسل واللبن والخبز والبيض والجبن والفواكه والخضروات.

وينقسم عمّال السجن إلى عدة أقسام، فمنهم من يرعي الماشية ومنهم من يزرع الخضروات في البيوت البلاستيكية ومنهم من يهتم بتربية الدواجن، كلٌ حسب مجاله.

كما ويتقاضى السجناء أجور أتعابهم اليومية علاوة عن توفير الضمان الصحي لهم، وتتراوح أجورهم ما بين 7 و14.5 ليرة تركية (1.70 و3.5 دولارا يوميًا).

وينتج 25 سجينًا في مزرعة الدواجن قرابة مليون وألفي بيضة شهريًا، وتباع إلى المؤسسات الرسمية ومنها إلى الأسواق.

وفي مزرعة تربية المواشي يعمل 45 سجينًا، ينتجون اللحوم والحليب والجبن بأنواع متعددة، يتم توريدها إلى محلات بيع اللحوم.

وفي ورشة الحدادة، يعمل نزلاء السجن في خدمات تصليح الأبواب والنوافذ والأقفاص.

أما في البيوت البلاستيكية، فينهمك 75 سجينًا على مساحة تصل 3 آلاف و450 دونمًا، بزراعة الأرز ودوار الشمس والذرة والشعير ومختلف الخضروات.

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