إصابة 6 أطفال من أسرتين بالمنيا بتسمم غذائى

21 أبريل 2018 - 12:45 م

أصيب 6 أطفال من أسرتين بمركز ديرمواس بحالة تسمم غذائى وتم نقلهم إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه بلاغًا من المُستشفى العام، بوصول كل من، م ص م 6 سنوات، س ص 5 سنوات، وي م ج 7 سنوات، ر ص 5 سنوات، ن ص 4 سنوات، م ص 3 سنوات، مُصابين بحالات إعياء شديدة إدعاء تسمم غذائي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات