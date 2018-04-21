"كوبر" يرفض ضم لاعب الإسماعيلي

21 أبريل 2018 - 12:46 م

رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ضم لاعب الدراويش حسني عبدربه إلى صفوف الفراعنة في معسكر ودية الكويت المقبل لافتا إلى أنه لم يعد قادراً على الظهور في الملعب بكامل طاقته نتيجة كبر سنة، ويلعب كرة "ع الواقف"، وهو ما لا يحتاجه الفراعنة.

جاء ذلك بعد بين "كوبر وجهازه المعاون حول تحديد الموقف النهائي من ضم عبد ربه.

ولفت أيضًا إلى أن المنتخب يضم أكثر من لاعب قائد وصاحب خبرة، مثل عصام الحضري وأحمد فتحي ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وغيرهم، وسيخوض منتخب مصر معسكرا يتخلله 3 مباريات أمام الكويت يوم 25 مايو وكولومبيا يوم 1 يونيو في إيطاليا وبلجيكا يوم 6 يونيو في بلجيكا.