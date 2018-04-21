اتشال جثة طالب غارقة بنهر النيل بالمنيا

21 أبريل 2018 - 12:52 م

نجح الأهالي في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم، من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى بنى مزار العام

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية الناصرية، بغرق أحمد أ ر 13 سنة، داخل نهر النيل.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، وبسؤال والده لم يتهم أحدَا بالتسبب في غرق نجله، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.